2026-11-12T15:15:03.000Z

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳涉嫌與中國公民有染的醜聞持續發酵，正值美國總統特朗普計劃下周與中國國家主席習近平會面前夕，事件激化華府內部要求加強對華晶片出口管制的聲浪。

《The Information》報道指，涉事女子黃樂被美國情報部門認定為中國情報人員，涉嫌協助中方通過東南亞中介非法獲取價值75億美元的英偉達晶片。做空機構Culper Research估算，截至2025年7月的財年中，英偉達逾20%收入(約432億美元)來自中國灰色市場。

多名國會議員正推動將《人工智能監控法案》《晶片安全法案》等系列管制措施納入《2026年國防授權法案》。參議院民主黨領袖舒默周二(10日)要求國會盡快通過相關法案，眾院中國問題特別委員會主席穆倫納爾同日呼籲在年度國防政策法案中加入晶片出口管制條款。

商務部正制定新規堵塞中國AI公司通過海外數據中心遠程獲取受限晶片的漏洞。政治風險諮詢機構Teneo董事總經理Wildau指出，當局可能將超微速等實體列入黑名單，並全面封殺遠程訪問漏洞。

事件為下周11月18至19日將在深圳舉行的APEC領導人非正式會議蒙上陰影。雖然分析指特朗普暫未受事件影響對華態度，但布魯金斯學會研究員Kyle Chan指出，中期選舉失利削弱特朗普對共和黨控制力，令白宮更難阻撓相關管制措施。

業界人士警告，若《MATCH法案》獲通過，將迫使日本與荷蘭收緊對華晶片設備管制，可能觸發中方加強稀土及磁鐵出口管制。中美關係雖暫維持停戰狀態，但新一輪晶片管制措施恐成雙邊關係新爆點。