2026-11-12T16:45:02.000Z

《經濟通通訊社13日專訊》美國10月通脹數據連續第三個月超預期，觸發虛擬貨幣市場劇烈震盪。比特幣在數據公布後一度急挫至73525美元，24小時內累跌約1%，以太幣亦失守2040美元關口。

勞工統計局數據顯示，10月整體CPI按月升0.4%，高於預期的0.3%。核心CPI剔除食品能源後仍升0.3%，連續三個月超出市場預期。雖然整體通脹增速較9月的0.6%放緩，但兩項主要指標均較預期高出0.1個百分點，強化聯儲局維持高利率的理據。

數據公布後一小時內，虛擬貨幣市場爆倉金額達1.78億美元。比特幣價格從74200美元急跌至73525美元，其後雖回升至74000美元水平，但未能收復失地。以太幣同期跌至2040美元，其他主要山寨幣普遍承壓。

聯儲局理事沃勒在數據公布前數小時表示，即使通脹改善仍支持12月加息0.25厘，但若核心CPI再錄0.3%升幅，應考慮加息0.5厘。最新數據正觸發此門檻，據路透統計，交易員對12月加息0.5厘的預期概率升至近15%。

美國現貨比特幣ETF周一(9日)再錄2.01億美元淨流出，過去七日比特幣價格已累跌4.5%。分析指國債收益率攀升削弱加密資產吸引力，10年期美債收益率創2025年4月以來最大升幅，美元指數同步走強。

10月食品價格升0.5%，能源成本增0.7%，住房成本漲0.3%，合計貢獻逾三成整體升幅。娛樂服務價格飆0.8%，汽車保險費升0.7%，反映服務業通脹壓力未減。當局特別說明因2025年政府停擺影響數據收集，故未公布年度通脹率。