2026-11-13T10:21:03.000Z

鍋圈（02517）公布2026年第三季最新業務情況。公司初步評估，期內錄得未經審核或審閱收入約人民幣19億至20億元，核心經營利潤約3,000萬至4,000萬元。截至9月底，門店總數12,142家，按年淨增1,381家；註冊會員8,845萬，按年增54.9%；線上自營商城GMV按年增逾50%。

鄉鎮門店成擴張主力 多業態打開家庭餐桌

門店增長仍是鍋圈的基本盤。截至9月底，公司鄉鎮門店達3,478家，按年淨增916家，佔整體淨增門店逾六成，顯示下沉市場已成為門店網絡擴張的重要來源。規模之外，公司亦着手提升單店承接能力。今年上半年，鍋圈完成684家門店的大店模式升級，透過擴充品類、調整空間布局及增加消費場景，承接更多家庭用餐需求。

鍋圈鄉鎮門店

品類方面，鍋圈在火鍋、燒烤以外，逐步加入中式簡餐、西式食品、早餐包點、烘焙炸物及酒水飲料，「一個家·三張桌·五頓飯」構想的落點令門店由偏重晚餐及聚餐場景，延伸至更多日常餐次。並且，鍋圈新業態亦同步測試，露營業務上半年已有96個網點投入運作，小炒業務則以標準化食材配合智能烹飪設備，嘗試打通食材零售與現製餐飲。

香港首店落地灣仔 供應鏈支撐跨區擴張

內地網絡調整之外，鍋圈亦把香港視作新市場試點。今年8月，集團首間香港門店落戶灣仔，該店在家庭食材零售基礎上加入店內用餐元素，並同步設立香港區域總部，為日後區域拓展建立營運基礎。

香港業務背後，是鍋圈多年建立的供應鏈體系。截至6月底，鍋圈擁有七家食材生產工廠，涵蓋牛肉、丸滑水產及調味料等品類，並以21座數字化中央倉及合作冷鏈網絡支援全國配送。這套後台能力，正是其同時發展大店、露營、小炒及香港門店的關鍵。

鍋圈香港門店

會員規模近9,000萬 線上渠道轉向經營質量

線上及會員體系則反映鍋圈的經營質量。截至9月底，公司註冊會員達8,845萬，按年增54.9%；自營商城GMV增長逾50%。上半年，會員消費佔整體消費金額73.2%，按年提高12個百分點，顯示會員已由規模指標，逐步變成收入來源。

內容電商方面，鍋圈上半年經抖音帶動門店GMV約9.1億元，按年增97.2%；鍋圈農場全渠道已付GMV約2.4億元，增幅逾600%。配合APP、微信小程序及外賣平台提供的即時零售服務，社區門店同時承擔銷售點和履約節點角色。

展望未來，隨着大店、露營、小炒及香港門店陸續推進，鍋圈的增長重點，將由門店數量轉向網絡質量。在食品供應鏈、數字化渠道及近9,000萬會員的基礎上，鍋圈下一步要做的，是讓不同業態共用商品、倉配和流量資源，提升門店承接更多消費場景的能力。當「一個家·三張桌·五頓飯」逐步落地，其萬店網絡亦有望由銷售終端，轉化為更具黏性的家庭餐飲服務入口，為後續發展提供更穩定支撐。