2026-11-13T19:30:01.000Z

《經濟通通訊社14日專訊》比特幣(BTC)於周四(12日)美市尾段失守7萬美元關口後持續下探，據Coinbase數據顯示，該加密貨幣最低觸及67555美元，引發加密貨幣市場槓桿多頭倉位大規模清算。

根據Coinbase每小時價格數據，BTC/USD交易對於周四美東時間21時後首度跌破7萬美元，並於隨後時段收於該關口下方。美東時間凌晨時段更下探67555美元低位，CoinGecko數據顯示，比特幣於美東時間凌晨3時18分報68624美元，24小時跌幅達6.7%，較10月29日創下的80760美元歷史高位回調約15%。

以太幣(ETH)24小時內跌5.7%至1931美元，周跌幅擴至13.1%。Solana(SOL)跌3.7%至79.76美元，狗狗幣(DOGE)及瑞波幣(XRP)分別下跌約4%及1.5%。

CoinGlass數據顯示，截至美東時間凌晨3時10分的24小時內，加密貨幣市場槓桿倉位清算總額達16.5億美元，其中88.9%為多頭倉位。僅在最後12小時內便錄得10.7億美元清算，主要發生在比特幣跌破7萬美元關口期間。

CoinShares研究主管James Butterfill指出，投資者重新評估人工智能與科技股持倉，加上通脹升溫及聯儲局加息預期，導致比特幣承壓。他強調：「即使比特幣與AI無直接經濟關聯，當投資者全面降低風險資產配置時，加密貨幣仍難獨善其身。」

Butterfill表示，該行原先預測比特幣將在7萬至9萬美元區間波動至2027年，但現時7萬美元支撐位已受考驗。他強調突破9萬美元需具備貨幣政策轉向預期或大戶重新進場等條件，並密切關注美國現貨比特幣ETF資金流向，相關產品於周三(11日)單日淨流出2.999億美元，11月累計淨流出達18.8億美元。