2026-11-13T19:50:01.000Z

《經濟通通訊社14日專訊》虛擬貨幣市場遭遇重挫，比特幣(BTC)單日急跌5.6%，據Decrypt數據顯示，截至發稿報69300美元，24小時低位更觸及67922美元，創8月中旬以來新低。市場分析指跌勢源於槓桿倉位集中清算及資金持續外流。

區塊鏈服務商Hashkey高級分析師Tim Sun向Decrypt表示，比特幣跌破69000美元關口主要受槓桿多頭倉位集中平倉觸發。CoinGlass數據顯示，美國比特幣現貨ETF已連續六日錄得淨流出，加上穩定幣流動性收縮及MSCI將數位資產公司Strategy剔出指數，反映市場需求持續弱化。

Sun強調：「ETF資金流、穩定幣流動性及企業持倉，本是支撐本輪升勢的三大支柱。如今三者同步受壓，市場失去邊際買盤支撐。」據CoinShares研究主管James Butterfill分析，美國10月CPI按月升0.4%超預期，核心服務價格升幅更達0.5%，顯示通脹壓力已擴散至能源以外領域。

利率期貨市場反映聯儲局年內加息機率，據Polymarket預測已從周初75%急升至97%。CME FedWatch工具則顯示，88%交易員預期加息25點子，12%押注加息50點子。

市場波動加劇之際，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳因緋聞醜聞辭職，進一步打擊風險偏好。Sun指出：「科技股劇烈波動引發投資組合去風險操作，加劇比特幣下行壓力。」

其他主要虛擬貨幣同步下挫，以太幣(ETH)跌4.6%報1953美元；BNB(BNB)跌4.7%報639.46美元；Solana(SOL)跌3.1%報80.47美元。全球加密貨幣總市值24小時內蒸發4.6%，現報2.39萬億美元。

Sun認為，比特幣要重拾升勢，需待ETF、穩定幣及數位資產公司近期受挫後，吸引長期配置資金重新流入市場。