2026-11-13T20:30:01.000Z

《經濟通通訊社13日專訊》英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳辭職事件，疊加民主黨於中期選舉大勝，恐成美國政商關係分水嶺。分析指此或引發監管收緊浪潮，終結特朗普時代「企業家治國」現象。

據CNBC選民調查，高達90%受訪者將「反腐敗」列為投票關鍵因素，比例甚至超越生活成本問題。37%選民認為民主黨更能處理貪腐議題，僅30%選擇共和黨，更有32%表明不信任任何政黨。

選前民調顯示，93%民眾反對國會議員持有聯邦合約企業股票，89%反對總統家族成員獲政府合約。分析指特朗普第二任期將政商利益輸送推向極致，黃仁勳事件正暴露此亂象——輝達被指向總統俱樂部巨額捐款，政府卻被指放任該公司涉違規對華出售晶片。

麻省參議員沃倫隨即表態，將推動《AI監管法案》限制科技巨頭對華技術輸出。事件反映年輕世代對資本主義信任危機，18至34歲群體對資本主義負評居多，35至49歲群體支持率僅46%。

專家比擬2008年金融危機後銀行業監管收緊，甚至追溯至「強盜大亨時代」反壟斷措施。儘管民主黨難推翻總統否決權，但企業為避嫌或主動疏離白宮，部分搖擺州共和黨人亦可能配合民粹議題推動監管。諷刺的是，特朗普政府原以放寬監管為政綱，如今民意與國會格局恐使鐘擺回擺。