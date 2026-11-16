2026-11-16T14:18:44.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》據《金融時報》及《彭博》報道，微軟(US.MSFT)已逐步終止2023年與甲骨文(US.ORCL)簽訂的AI算力租賃協議，事件引發市場對AI基建投資過時風險的關注。

事件源於9月下旬，甲骨文向新墨西哥州數據中心項目「木星計劃」承建商發出不可抗力通知，要求延後支付款項。該公司強調此舉屬大型項目常規操作，惟同期其項目貸款已遭桑坦德等銀行以面值89-91折轉售，反映市場對其BBB-評級企業債的憂慮。

據《金融時報》披露，甲骨文在特朗普政府施壓下取消與騰訊的70億美元晶片交易。《彭博》再曝微軟終止租用甲骨文搭載英偉達(US.NVDA)晶片的AI算力，主因相關硬件已落後技術發展。有基金經理以「融資購買傳真機後電郵問世」比喻AI基建的過時風險。

甲骨文首季（6-8月）雖以高於舊價20%續簽四年陳舊GPU合約，但月初發行的2030財年200億美元融資額度五日內耗盡。加上中期選舉後41項數據中心限制法案通過40項，新墨西哥州候任州長更明言叫停「木星計劃」，令基建擴張蒙上陰影。

9月監管文件顯示，甲骨文創辦人埃里森將數十億美元持股質押融資，疑用於兒子收購華納兄弟探索交易。雖公司強調其還款能力無虞，但此舉引發股價下跌可能觸發補倉的連鎖效應擔憂。