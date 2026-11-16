2026-11-16T14:35:50.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》非同質化代幣(NFT)市場再現重大震盪，曾為以太坊最大NFT交易平台的Blur於上周四(12日)正式關閉網站，標誌著歷時五年的NFT狂熱周期正式落幕。

根據區塊鏈數據平台CryptoSlam統計，NFT周交易量從2020年底約440萬美元，暴增至2021年8月高峰期的32億美元。惟最新數據顯示，當前周交易量較峰值暴跌逾99%，多個主要交易平台相繼停運。

泡沫高峰期曾創多項天價交易紀錄，包括推特共同創辦人多爾西(Jack Dorsey)以290萬美元售出首推文NFT，數位藝術家Beeple作品《Everydays: The First 5000 Days》更以6930萬美元在佳士得成交。荷里活名人及麥當勞等企業亦曾熱衷參與NFT發行。

財富管理公司Scholar Advising分析師米爾斯指出，區塊鏈雖能確權卻無法創造持久價值，「NFT試圖人為製造需求，但多數藏品僅是簡單數位圖像」。據區塊鏈分析公司IntoTheBlock數據，2022年泡沫頂峰時期每日新增逾500個NFT系列，供應過剩加速市場崩潰。