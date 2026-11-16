2026-11-16T15:00:09.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》比特幣價格上周經歷劇烈波動，上周六(14日)一度急跌至62000美元，創8月以來新低，其後於周一(16日)稍回升至64000美元水平。市場分析指，連串槓桿多頭平倉潮、美元走強及科技股拋售壓力，共同加劇虛擬貨幣市場震盪。

根據CoinMetrics數據，比特幣上周連續第六周下跌，期間更跌破200天移動平均線(約73000美元)關鍵技術支撐位，觸發連鎖平倉機制。單計上周四(12日)至上周六(14日)，交易所追蹤的比特幣多頭倉位平倉總額累計逾14億美元。

Nansen研究分析師Nicolai Sondergaard表示，比特幣下一關鍵測試位處於60000至62000美元區間，若跌破60000美元，可能觸發新一輪拋售。他強調，後市需觀察美元走勢及晶片股表現，若英偉達業績加劇科技股跌勢，虛擬貨幣市場恐再受衝擊。

Brickken行政總裁Edwin Mata則指出，現貨買盤能否在強制平倉潮消退後進場承接，將是決定反彈持續性的關鍵因素。目前市場槓桿水平已較10月降低，若後市能重新站穩73000美元，可視為跌勢終結訊號。