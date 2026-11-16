2026-11-16T15:54:48.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》英國《電訊報》發文剖析中國股市困局，指即使科技巨頭在人工智能領域取得突破，中國股市仍持續低迷。上周四(12日)英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳涉間諜醜聞消息曝光後，阿里巴巴(US.BABA)單日急瀉6%，反映國際事件對中概股衝擊明顯。

事件源於新加坡科技公司Megaspeed高層、被指與黃仁勳有染的Alice Huang涉嫌為中國間諜。消息拖累兩大中國AI開發商Z.ai及MiniMax股價分別暴跌9%及7.8%，市場憂慮事件將加劇中美晶片戰緊張局勢。

滬深300指數上周(9-13日)跌0.9%，恒指同期挫3.5%。該藍籌指數過去五年累跌逾16%，同期標普500指數卻飆升60%。瑞聯銀行投資服務主管Peter Kinsella直言：「中國股票根本無人賺錢」，更形容是「典型價值陷阱」。

據《金融時報》披露，中國監管機構已要求銀行暫緩新股上市，防止資金從旗艦指數成分股流向熱門新股。富時100成分股渣打北亞首席投資官Raymond T Cheng指，當局需平衡國企與新經濟企業利益，避免國有企業市值蒸發影響國家財富。

Kinsella分析指中國股市由散戶主導，加上國企佔市值逾三分一，政治因素與激烈競爭壓低盈利能力。以電動車行業為例，2025年12月車企利潤率曾跌至1.8%歷史新低，最終需北京出手制止割喉式價格戰。

愛德蒙得洛希爾基金經理Xiadong Bao指出，10月中國30個關鍵行業中僅半數錄得批發價格上漲，消費通脹更放緩至0.7%，通縮螺旋風險正削弱企業投資意欲。疊加房地產危機餘波及消費者信心低迷，多重因素壓制股市表現。