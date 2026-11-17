2026-11-17T14:22:46.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》全球人工智能晶片龍頭英偉達(US.NVDA)共同創辦人黃仁勳上周四(12日)突然宣布辭任行政總裁，觸發加密貨幣市場連鎖反應。消息公布當日比特幣即挫4%，本月累跌8%至7.36萬美元水平，市場憂慮科技巨頭高層變動將加劇虛擬資產波動。

加密貨幣市場本已受幣安交易所遭黑客攻擊、監管不確定性及通脹升溫三重打擊，英偉達人事地震進一步削弱投資者信心。分析指大量加密幣投資者同時持有AI概念股，或需拋售虛擬資產彌補股票持倉損失，尤其在槓桿操作普遍下恐引發連鎖斬倉潮。

業界密切關注現實資產代幣化(RWA)發展，紐約證交所母公司洲際交易所計劃月底推出代幣化交易平台。惟分析警告若英偉達事件觸發科技股災，流動性較低的代幣化股票市場恐首當其衝，尚未經歷壓力測試的系統風險驟增。

市場預期監管機構將加強審查科技企業管治，或利好以太坊等去中心化項目。然而跨境資金流動監管收緊，可能對部分DeFi平台構成打擊。

區塊鏈在自主AI領域應用持續擴展，Solana等高吞吐量公鏈正部署處理數百萬筆微交易。業內人士認為黃仁勳離任不會阻礙該領域發展，但需警惕市場波動對新興技術的融資影響。

摩通分析指出，AI產業發展不會因單一領袖異動而轉向，但加密貨幣市場短期將面臨監管審查升級及發展放緩壓力。