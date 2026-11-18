2026-11-18T15:35:17.000Z

《經濟通通訊社18日專訊》美國民主黨國會議員周三(18日)正式啟動對商務部長盧特尼克的調查，焦點集中在其兩名成年兒子經營的Cantor Fitzgerald公司與英偉達(US.NVDA)業務往來，質疑盧特尼克任內阻撓對華AI晶片管制措施或涉利益衝突。

眾議院司法委員會首席議員拉斯金聯同外交事務委員會首席議員米克斯，周二(17日)向Cantor Fitzgerald行政總裁發出信函，要求提交2025年2月盧特尼克就任商務部長以來，公司所有涉及英偉達持股及相關交易的完整紀錄。

文件顯示，公司在盧特尼克就任時持有價值約12億美元的英偉達股份。2025年9月至2026年3月期間，該公司英偉達持倉量驟減50%，同期商務部被指拖延對新加坡科技公司Megaspeed的調查——該公司涉嫌將英偉達 AI晶片轉運至中國。

Cantor發聲明反駁指控失實，強調公司英偉達持倉主要為客戶進行的股權互換對沖操作，否認持有重大自營部位。聲明稱2025年初以來的持倉下降反映客戶平倉，與公司自主決策無關。