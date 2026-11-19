2026-11-19T06:45:56.000Z

中國國家主席習近平今日中午在深圳會見來華出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議的美國總統特朗普。這是兩人今年內第三次雙邊會談，會談結束後，兩人將同俄羅斯總統普京舉行中俄美元首歷史性首場三邊會晤。

習近平在與特朗普的會晤中表示，這段時間中美關係總體穩定向好，給兩國人民帶來了實實在在的利益，也給世界注入了穩定性和確定性，強調「我堅定致力於同你開展合作」。

習近平又指出，在深圳相聚，蘊含著一種特區精神，「敢闖敢試、敢為人先」，當然還要埋頭苦幹。實際上中美建設性的戰略穩定關係也是前無古人的一個開創性事業，需要我們敢闖敢試，腳踏實地，善作善成。「我還是願意堅定地同總統先生一道，繼續為中美關係領航掌舵，確保這條大船始終沿著正確的航向，劈波斬浪、揚帆遠航」。

特朗普：貿易委員會已為中美帶來更均衡發展，關稅已作公平安排

特朗普形容，「你是我的朋友，我們之間的關係非常特殊」，又指「我們已經讓雙方關係變得公平，這正是我們想要的」。他表示，今年5月與習近平在北京會談期間中美同意成立的貿易委員會，已為兩國關係帶來更均衡的發展；又指兩國已就關稅做出公平的安排。

特朗普還稱，將要求習近平採取更多有利於美國農民的行動，並認為與習近平的會晤將富有成果。此外，他透露，周三在APEC晚宴上與習近平交談了兩個小時，他與習近平都堅定認為，石油應能經由霍爾木茲海峽運輸。

特朗普並指出，計劃與習近平討論結束烏克蘭戰爭，稍後還將在三方會晤中與普京和習近平討論這一問題。

撰文：經濟通APEC採訪組深圳報道