2026-11-19T16:41:33.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》Anthropic(US.ANT)首次公開募股(IPO)前夕，去中心化交易所Hyperliquid數據顯示，其預上市永續「期貨」合約價格已飆升至104美元，較周四(19日)公布的83美元IPO定價溢價逾25%，隱含估值達1.83萬億美元。

市場數據顯示，追蹤Anthropic市值及股價的永續合約持續升溫，反映投資者押注該股首日掛牌將重演SpaceX(US.SPCX)上市行情。今年6月SpaceX上市時，永續合約準確預測其IPO定價及首日開盤價。

這類無到期日的槓桿衍生工具自2024年4月伊朗無人機襲擊以色列事件後嶄露頭角，當時傳統市場休市期間，永續合約成為原油及標普500指數的即時情緒指標。據獨立機構PerpFinder統計，現時全球永續合約日均交易量已達2650億美元。

前交易所分析師Rich Repetto指出，永續平台正成為機構投資者的定價參考工具，尤其在SpaceX及Anthropic等預上市階段缺乏傳統定價機制時，更顯現其市場功能。