2026-11-19T17:49:11.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》華爾街11月科技股重挫。分析師轉淡，五股遭降評引關注。

英偉達(US.NVDA)遭Summit Insights分析師Kinngai Chan於周三(18日)降評至「持有」，主因管理層變動引發產品路線不確定性。儘管第三季數據中心收入達1076億美元，按年倍增，但創辦人黃仁勳卸任CEO引發疑慮。

生物製藥公司Alnylam(US.ALNY)遭摩根大通下調目標價31%至254美元。分析師Jessica Fye下修主力藥物Amvuttra至2030年的收入預測，儘管該藥第三季收入按年增65%至12.9億美元。

比特幣概念股Strategy(US.MSTR)被Monness Crespi & Hardt降評至「沽售」，目標價65美元。該行指比特幣價格疲軟與公司槓桿操作恐侵蝕資產溢價，第三季20.9億美元營收幾乎全來自數位資產估值收益。

抗癌藥開發商Summit Therapeutics(US.SMMT)遭Bernstein狠削目標價30%至8.3美元。分析師Jeffrey Walch列舉公司與FDA溝通三大失誤，並將所有三期臨床成功率下調25%。

臨床階段生科股Cue Biopharma(US.CUE)遭B.Riley大砍目標價70%至25美元。儘管其CUE-221在慢性蕁麻疹二期試驗展現78%完全緩解率，但現金儲備僅5790萬美元引發融資憂慮。