2026-11-19T20:37:35.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》加密貨幣交易所Kraken母公司Payward周三(18日)宣布收購風險投資及資產管理公司Tribe Capital Management，交易金額未披露。此舉反映加密貨幣行業正從交易驅動增長，轉向構建金融基礎設施的戰略轉型。

Tribe Capital目前管理資產規模達27億美元，專注於早期及後期私募公司投資。Payward計劃將Tribe的投資管理能力，整合至現有的託管、交易、抵押及代幣化基礎設施，開發私募市場投資產品。Tribe聯合創始人Jonathan Hsu表示，結合Payward的全球金融平台與Tribe投資策略，將產生顯著協同效應。

有別於Coinbase Ventures或Binance Labs等交易所旗下風投部門，Payward此次收購旨在直接整合資產管理功能。此舉突破傳統加密交易所依賴交易手續費的商業模式，轉向提供綜合金融服務。業界分析指，在加密貨幣價格持續下跌背景下，交易所正加速構建連接傳統金融與數位資產的基礎設施。

Payward強調此次收購並非單純吸引資金流入加密生態，而是著眼於捕捉加密技術驅動的金融服務變革價值。通過整合投資管理與現有技術架構，公司計劃開發符合監管要求的機構級金融產品，推動加密資產與傳統金融市場的深度融合。