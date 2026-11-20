2026-11-19T23:47:24.000Z

深圳APEC峰會期間，中俄美舉行歷史性峰會，並發布《和平宣言》。這份涵蓋核武控制、能源穩定、聯合國改革及反對國際司法濫權的宣言，為動盪的世界注入了穩定劑，背後是大國在各自利益訴求的務實博弈取得微妙平衡。

中俄美峰會舉世矚目，因三個擁有最大核武庫和最大經濟體量的大國聚首一堂，商討共同關心的國際事務。會前西方傳媒將這次峰會類比為「雅爾塔2.0」，擔心三個大國閉門重塑世界秩序。國家主席習近平在會上提出大國相處四大原則：堅持相互尊重、和平共處、合作共贏和對話協商。

聚焦全球治理，釋除小國疑慮

三國元首經過90分鐘對話，會後發布的《和平宣言》並非宏觀戰略意願，而是基於現實利益和攸關全人類福祉的共識。三國同意增加精煉石油產品供應，是針對美伊衝突引發的全球能源危機，美國卻束手無策，中國在戰爭期間減少輸入中東石油，俄羅斯則提供柴油和原油，充當了全球供應鏈的壓艙石，更向國際社會釋出強烈訊號：兩大能源生產與消費大國將攜手防止能源問題被過度「武器化」，並致力於為亞太以至全球經濟的復甦提供可靠的能源支持。

三國明確重申核戰打不贏也打不得，承諾將建立對話機制，致力於降低核風險，並防止核武器擴散，這被視為在《新裁減戰略武器條約》今年2月到期後，穩定全球戰略平衡的重要表態。

宣言聚焦宏觀的全球治理，如核武控制、共同推動聯合國改革，使聯合國能更有效應對當前挑戰、維護世界和平及安全的使命，而非私下劃分勢力範圍或單獨處置特定區域衝突，如烏克蘭問題，在一定程度上回應了國際社會對於大國「共管」或犧牲中小國家利益的擔憂。

三國元首確認國家同意原則及尊重國家官員豁免權至關重要，並認為國際刑事法院及其他類似國際司法機構不得濫用其管轄權。

中俄美均非國際刑事法院羅馬規約的締約國，長期以來對該法院針對非締約國公民行使管轄權持保留或反對態度。今次三國元首認為該法院濫權，並同意國家官員享有豁免權，顯然是對其管轄權起制約作用。

然而，宣言的普世價值能否落地，關鍵仍取決於雙邊的執行意願，而這正是中美關係面臨的最大考驗。作為牽動全球神經的核心，中美互動的走向直接決定了未來國際秩序的基調。值得注意的是，美國中期選舉後，民主黨重奪國會參眾兩院，制衡了白宮權力，使總統特朗普淪為跛腳鴨政府，加上白宮反華鷹派勢力抬頭，操作英偉達創辦人黃仁勳婚外情升級為國家安全議題，對華芯片出口管制不斷出招，加上國會兩黨普遍親台，令中美關係緊張並出現變數。

G20前鞏護欄，明年是真考驗

習近平在APEC期間與特朗普會晤時指，要延續當前中美關係穩定向好勢頭，關鍵在於落實元首共識，雙方團隊的溝通也要跟上，要拉長合作清單、壓縮問題清單，在台灣問題上須做正確的事，並管控好分歧，防止矛盾升級。這番話隱含點出當前中美關係最大痛點：高層政治意願與官僚執行之間存在落差，而這落差在中期選舉後被進一步放大。

未來一個月是鞏固護欄的最關鍵窗口，因中美元首下月14日將會在美國邁阿密市舉行的G20峰會上再碰頭，而白宮及其行政團隊在不受國會新會期全面干擾前，有較大自主空間將中美元首共識轉化為具體的政策或合作清單。特朗普應善用行政權力，在氣候、能源等務實領域推進合作，以實質的合作清單對沖國會的問題清單，向國際社會證明他仍具備管控大局的能力。因此，G20峰會是美國列車偏離軌道前的一次短暫修正期，而明年1月才是檢驗護欄是否牢固的關鍵時刻。

若中俄美峰會能把當前全球關注的問題解決，三國元首又願意將這種對話形式持續下去，下一步是研究是否將機制常態化，成為大國風險管理的起點，推動成立一個基於規則與相互尊重的全球治理新範式。