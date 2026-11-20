2026-11-20T14:54:04.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》比特幣今年在兩大科技巨企上市前均出現近23%跌幅，引發市場關注資金輪動效應。Anthropic(US.ANT)周四(19日)正式掛牌前30日，比特幣累跌22.7%；SpaceX(US.SPCX)於6月12日上市前一個月，比特幣亦錄得22.3%跌幅。以太幣同期跌幅更達25%至28%。

加密貨幣資產管理公司Sharplink投資總監Matthew Sheffield指出，流動性事件會快速推高跨資產相關性。以Anthropic上市首15分鐘為例，科技股、價值股、原油、黃金及加密貨幣全線遭拋售，反映交易員正沽售資產以參與新股次級市場。

區塊鏈分析平台Nansen研究員Nicolai Sondergaard表示，比特幣現正測試6萬至6.2萬美元關鍵支撐區。周五(20日)比特幣報約6.2萬美元，若失守此區間恐下探7月低位57737.35美元。

11月以來，美元走強、機構沽售及槓桿清算等多重壓力打擊比特幣。10月下旬起，人工智能估值憂慮引發科技股拋售潮，加上幣安63億美元黑客事件及ETF需求減弱，進一步加劇跌勢。

比特幣資產管理公司Strive行政總裁Matt Cole認為，比特幣正處築底初期。雖然零售投資者因近期斷網事件及量子計算威脅產生恐慌，但宏觀因素如債務攀升及法幣貶值將成長期利好。Cole預期市場將現全面低吸機會，而非金融危機開端，並以「早春」比喻當前市況，強調波動仍將持續。