2026-11-20T15:05:35.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》SpaceX(US.SPCX)周四(19日)完成破紀錄的320億美元(約2496億港元)人工智能晶片債券發行，孳息率高達8.259%，創下投資級別債券新高。

高息債券結構複雜，是次發行分三部分進行，其中規模最大的A3級票據達252億美元，定價較SpaceX今年6月發行的債券有明顯溢價。據彭博數據顯示，當日美國投資級債券平均孳息率僅5.95%，反映市場對新興AI設備融資模式風險定價較高。

融資通過「土星信託」特殊目的實體進行，SpaceX承諾即使遭遇設備故障或不可抗力事件仍須履行租約。此結構有助維持公司投資級信用評級，為後續470億美元AI設備採購計劃鋪路。財務總監Bret Johnsen強調，公司擁有「強勁的投資級別資產負債表」，上月剛完成862億美元IPO及250億美元企業債發行。

對沖基金Diameter Capital合夥人Scott Goodwin指出，AI基建需1.5萬億美元資金，同類融資將成新資產類別。是次交易緊接AI巨頭Anthropic創1073億美元IPO紀錄，反映科技企業正多管道籌集數以萬億計資金建設數據中心。不過評級機構CreditSights指出，SpaceX此前無擔保債券表現欠佳，今次大幅提高票息以吸引傳統投資者。