2026-11-20T17:23:06.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲央行行長拉加德周五(20日)於法蘭克福歐洲銀行大會發表演說，主張歐盟公共資金應承擔大型晶片廠及數據中心項目的首筆損失，以吸引私人資本參與戰略性技術基建。

拉加德強調，在需要歐洲層面解決方案的領域，應強化歐盟機構角色。針對晶片廠與數據中心等需規模效應的技術項目，建議採用公私營合作模式，由包括歐盟預算在內的公共資金承擔首損風險，從而引導私人資本投入。

拉加德指出，歐洲目前數據中心容量僅能滿足自身需求約50%，現有規劃在歐盟建立最多七座超級工廠的計劃仍不足夠。此番言論正值人工智能相關基建項目在全球引發爭議，美國CBS出口民調顯示，逾半選民在11月3日中期選舉中將反對數據中心列為投票考量因素。

回顧七年任期，拉加德列舉歐盟面臨的傳統挑戰如資本市場整合進展緩慢，以及新興風險包括關鍵原材料與技術過度依賴進口。她強調政策制定者需在危機顯現前提早行動，並以8000億歐元疫情復甦基金、對烏克蘭支援及大幅增加國防開支為果斷決策範例。

拉加德警告，歐盟資本市場與監管體系未完全整合，導致每年有更多儲蓄流向海外市場，成長型企業被迫尋求境外融資。據估算，若要將歐洲AI運算能力全球佔比從5%提升至2030年的15%，需投入約1.3萬億歐元。

她直言依賴外國運算服務與AI模型雖暫無迫切危機，但技術主權風險已浮現：「當依賴關係被用作制衡手段時，我們的自主權已遭削弱。失去的產業難以收復，被動反應往往為時已晚。」