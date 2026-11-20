2026-11-20T18:43:53.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》加密貨幣市場正尋求新增長動力，此前推動行情的監管明朗化因素在2026年逐漸消退。比特幣報61500美元，較2025年10月創下的12.6萬美元歷史高位腰斬。9月《清晰法案》在參議院闖關失敗後，數字資產市場持續承壓。

業界將目光轉向華爾街對區塊鏈技術的應用，特別是資產代幣化趨勢。BitGo行政總裁Mike Belshe上周在邁阿密金融科技會議透露，貝萊德(US.BLK)等傳統機構正積極研究數字資產。貝萊德CEO更預言，全球金融市場將全面實現股票、債券及實物資產的區塊鏈代幣化。

eToro CEO Yoni Assia指出，美國證交會(SEC)與商品期貨交易委員會(CFTC)近期政策為加密貨幣鋪路。CFTC本月初批准美股永續期貨合約，SEC亦在9月為代幣化股票交易建立監管框架。Assia強調：「資本市場正複製加密市場的24/7交易模式，數萬億美元資產代幣化將支撐比特幣及其他區塊鏈資產價格。」

ARK Invest首席投資官Cathie Wood維持2030年比特幣150萬美元目標價，預測2027年底前可再創新高。Wood認為伊朗局勢緩和將降低通脹壓力，加上網絡安全需求提升，均有利加密市場復甦。她同時指出，人工智能發展初期吸走市場關注度，但隨AI技術成熟，資金或重新流向加密領域。她強調：「若投資者意識到傳統金融系統存在更大安全隱患，加密市場將迎來爆發性資金流入。」