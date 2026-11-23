2026-11-23T01:55:46.000Z

《價值聶人》近期除了人工智能(AI)相關股份以外，加密貨幣相關股份表現也受關注，其中全球最大比特幣財庫公司Strategy Inc(US.MSTR)於11月16日提交的SEC8-K文件顯示，於11月9日至15日期間，公司以均價68887美元買入485枚比特幣（涉資約3340萬美元），此舉自然予人看好比特幣後市之感。實則公司出售約209萬股自身股份，獲利約2.447億美元，公司是用其中金額不足14%來買入比特幣；相對逾84%金額（約2.063億美元）用來回購股份，到底公司是否真的看好比特幣後市？大家可自行定奪。

另可留意於11月9日至15日，比特幣的成交均價為70648美元，相對Strategy的買入均價68887美元高約2.5%，但卻不要高興得太早。若以68887美元對比11月15日收報64705美元，帳面是蝕逾6%。慘況還在後頭，從11月16日至20日共5日皆見跌，期內累跌近8.3%（64705美元→59368美元），更於11月21日一度低見57684美元，暫見帳面最多蝕近16.3%。早於11月16日，以太坊財庫公司Bitmine(US.BMNR)董事長Tom Lee便發文表示，科技股拋售、Anthropic(US.ANT) IPO擠壓流動性，以及幣安被盜63億美元加密資產後部分持有人套現等因素，導致加密市場遭受持續拋售。目前Tom Lee指出的因素，仍在加密貨幣市場發酵。

截至11月16日，Strategy披露持有850849枚比特幣，總成本約642億美元，計出整體持倉均價為75452美元。考慮到11月20日比特幣成交均價為61630美元，以約數6.2萬美元計算，Strategy的比特幣持貨帳面蝕近18%，涉資近114.5億美元，相對11月20日此股收市價計市值約328.6億美元，比例近35%，殺傷力不容小覷。觀乎11月以來Strategy股價累跌40.39%，同期比特幣跌價23.35%，不難看出比特幣若進一步跌價，Strategy會跟隨，更何況單是美股中已有多隻ETF持有此股，當中不乏槓桿ETF，推斷短期股價會見大波動。

此股於10月底公布2026年第三季業績，淨利潤約191.19億美元，按年增逾6.2倍，遠勝預期的約2.2倍。績後股價卻單日挫近8%，皆因盈利主要來自營業外利息收入，以及出售證券收益。若單計核心業務，則錄得經營虧損約260萬美元。當前市場預期美國12月加息0.25厘的機率達86.4%（截至11月20日），意味著美元具備續升誘因，將不利加密貨幣走勢。對於現已失守6萬美元的比特幣，難預計年底前能否守住5萬美元，此乃2024年2月中以來最低水平，當時Strategy股價於66美元水平（經1拆10調整），較11月20日收報77.80美元低約15%，可見於75美元或以上進場應三思。《高歌證券金融首席分析師 聶振邦》

＊筆者為證監會持牌人，現時並無持有上述股份。

＊以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。





＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。