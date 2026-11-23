2026-11-23T16:15:01.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》上周五(20日)美股再現暴跌行情，高盛恐慌指數升至9/10警戒水平，反映市場恐慌情緒接近極值。該行警告此輪拋售潮「尚未見底」，系統性基金可能觸發更大規模拋售。

高盛交易數據顯示，商品交易顧問(CTA)基金過去一個月已拋售570億美元股票，其美股淨倉位轉為190億美元空倉。模型預測若市場持平將觸發658億美元拋售，反彈則需拋售286億美元，若跌勢加劇更可能引發806億美元拋售。

納斯達克100指數上周累跌5.6%，創2020年3月以來最差單周表現。費城半導體指數暴跌11%，英偉達(US.NVDA)較10月初高位腰斬近50%。全周美股市值蒸發2.5萬億美元，45日累計損失達8.9萬億美元。

虛擬貨幣市場同步受壓，比特幣跌近5.5萬美元，月內累挫約30%，較2025年10月歷史高位12.6萬美元回落55%。現貨比特幣ETF本月錄得347億美元資金流出，Wintermute等機構預測可能下探5-5.4萬美元區間。

分析指出比特幣與納指相關性自2020年從零升至0.4，在納指顯著下跌日中，比特幣約四分之三時間跟跌，平均跌幅達2%。灰度等機構認為比特幣仍呈現高貝塔風險資產特性，與科技股聯動性在市場動盪時顯著增強。