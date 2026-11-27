2026-11-27T15:15:01.000Z

《經濟通通訊社27日專訊》感恩節家庭聚會成財經話題激辯場合，雅虎財經整理十大市場焦點助投資者掌握談話主導權。從英偉達(US.NVDA)高層風波到人工智能就業衝擊，以下為重點議題分析：

標普500指數年內累升逾5%，估值面支持者指現時市盈率具吸引力，企業盈利穩健且消費力強勁。看淡陣營警告AI熱潮過度集中科技巨企，若AI商業化未達預期恐觸發大幅回調，加上聯儲局加息壓力未除。

通脹持續高企令12月加息幾成定局，市場揣測或現50基點大幅加息。就業市場呈「低聘低裁」格局，GDP增長雖強但K型分化加劇，底層民眾生活壓力未減。

黃仁勳爆出婚外情醜聞閃辭後戲劇性復職，獲總統特朗普支持施壓董事會。股價本周一暴漲創史上最大反彈紀錄，惟監管調查與對華出口爭議陰霾未散。

十年期美債孳息率10月初觸5.34%創2002年新高，現回落至4.9%。高盛預測2027年回報率達7.5%，但通脹黏性與政府赤字恐推高收益率，按揭利率已突破7%關口。

企業藉AI技術精簡中層管理及初級職位， Anthropic(US.ANT)CEO與英偉達黃仁勳就AI就業效應持相反觀點。自動化浪潮已間接導致招聘放緩，長期失業風險受關注。

作為AI基建核心卻成政治箭靶，社區不滿資源過度傾斜。亞馬遜、微軟(NASDAQ:MSFT)等巨頭面臨海外建廠壓力，特朗普揚言懲罰外移企業，建築業通脹壓力加劇。

虛擬貨幣信徒節日難展笑顏，比特幣年內累跌逾30%。看漲派押注四年減產周期規律，看淡陣營指AI吸金力壓倒加密資產實用性驗證。

人工智能獨角獸Anthropic首日暴漲17%後跌破發行價，Needham預期年收入衝千億美元，但2027年營收能見度低與特殊鎖定期安排引發憂慮。

新任主席沃什需化解通脹頑疾重建央行威信，既要承接前主席鮑威爾未竟的軟着陸任務，又面臨AI波動性與利率政策拉扯的新難題。

連串系統故障暴露AI時代脆弱性，網絡安全軍備競賽升溫。看漲派視為系統升級契機，看淡陣營警告AI加速黑客攻擊與代碼漏洞危機。