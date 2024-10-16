紅黑白可樂成分有甚麼分別？ Diet Coke已停售？最新白罐可樂是否較健康？即睇營養師拆解

本專欄讀者通常都對汽水沒太大興趣，但無可否認可口可樂仍受年輕人歡迎。有讀者留言問，Diet Coke健怡可樂是否已停售，為何在超市找不到？亦有讀者問及關於白罐可樂。對上一次在本專欄討論可樂，已經是8年前；由見及此，今個星期就更新可樂的成分資訊。

已停售：綠罐可樂及白罐健怡可樂

在2016年的專欄，我討論當年三款可樂產品，現在其中兩款已停售。當年有售的除了紅罐可樂之外，還有白罐的健怡可樂，以及用甜菊糖的綠罐可樂，後者兩款現已停售。

3款紅黑白可樂成分主要分別

紅罐白字原味可樂

成分：碳酸水、糖、色素（E150d ）、酸度調節劑（E338 ）、咖啡因、調味劑

原味可樂與其餘兩款可樂最大分別，就是所用的甜味劑。香港產品成分表列出Sugar「糖」為其一成分，可是不能定斷是甚麼糖或糖漿。翻查總公司美國產品，成分表就列出用高果糖玉米糖漿，屬於高度加工糖漿的一款。另外，原味可樂似乎沒有防腐劑。

紅罐黑字Coke Zero無糖可樂

成分：碳酸水、色素（ E150d ）、酸度調節劑（ E338、E331 ）、甜味劑（ E951、E950、E955 ）、調味劑、防腐劑（E211 ）、咖啡因

這款無糖可樂，最終是代替了白罐健怡可樂。從最初白罐標籤為Diet Coke，至幾年前推出黑罐Coke Zero，都近期開始移除Zero這個字眼，用回紅罐，香港標籤用無糖”No Sugar”字眼（在美國也是用紅罐黑字，標籤字眼則用Zero Sugar）。當年的健怡可樂，是用了兩款代糖去製作的。從成分表可見，現在的無糖可樂，用了三款人造代糖。注意，由於代糖含量並沒有標籤，所以雖然用了三款代糖，是否增加了代糖使用量、還是增加甜度等資訊完全沒有。

白罐Coke Plus加系可樂

成分：碳酸水、難消化性糊精（膳食纖維）、色素（E150d）、酸度調節劑（E338、E331）、甜味劑（E951、E950、E955 ）、調味劑、防腐劑（E211）、咖啡因

從成分表可見，白罐Coke+可樂，成分與無糖可樂相似。之所以有Plus這個字，是添加了纖維。在日本首先推出時候，被推介為有減肥及降膽固醇之功效；可是作為非健康飲品推介有健康功效，受大量輿論抨擊，所以最終只是標榜有膳食纖維而已。而香港產品，正面標籤著「減慢糖分攝取、減少脂肪吸收」字眼。雖然飲品添加了纖維，但益處是否在一瓶加工飲品是否能發揮到，仍然是未知之數。事實上，此汽水用上的纖維，是Resistant Maltodextrin抗性麥芽糊精，屬加工添加劑。抗性麥芽糊精的確有抗性澱粉的特性，不能消化亦於大腸內被發酵。不過，有人做代糖、防腐劑、酸度調節劑的環境下，飲用抗性麥芽胡精是否能做到進食含抗性澱粉食物（例如燕麥）的健康功效？不知道。

基於以上原因，我不認為白罐加系可樂較健康。偶然飲用或可以，但不可視為健康飲品。