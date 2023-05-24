「日本三景」天橋立半天散策提案：智恩寺參拜智慧菩薩、90度轉動廻旋橋、日本百選松樹林

「日本三景」是指宮城縣的松島、廣島縣的宮島及京都府的天橋立，因它們的自然美景奇觀，早在江戶時代已成為日本國內名勝景點。天橋立位於日本京都府北部的宮津市，是一個細細長長的沙洲。

筆者建議乘搭丹後鐵道到天橋立站（#1）後，可以到「天橋立温泉 旅館 松月」溫泉旅館（#2）辦理入住手續，放下行李用半天時間漫遊天橋立。

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離開旅館，第一站便是前往「智恩寺」（#3），經過開滿茶屋的小街，映入眼簾是丹後地區最大的山門「黃金閣」，是京都府指定文化財產。