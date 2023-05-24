Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

24/05/2023

「日本三景」天橋立半天散策提案：智恩寺參拜智慧菩薩、90度轉動廻旋橋、日本百選松樹林

#日本 #京都 #travel #日本旅行 #日本旅遊 #天橋立 #宮津市 #日本三景 #智恩寺 #黃金閣 #廻旋橋 #丹後鐵道 #松樹林 #智慧之輪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

　　「日本三景」是指宮城縣的松島、廣島縣的宮島及京都府的天橋立，因它們的自然美景奇觀，早在江戶時代已成為日本國內名勝景點。天橋立位於日本京都府北部的宮津市，是一個細細長長的沙洲。

 

　　筆者建議乘搭丹後鐵道到天橋立站（#1）後，可以到「天橋立温泉 旅館 松月」溫泉旅館（#2）辦理入住手續，放下行李用半天時間漫遊天橋立。

 


（圖片取自天橋立觀光協會）

 

Read more: 仿如《千與千尋》中的海上列車：乘坐京都丹後鐵道，在無際的大海踏上尋找湯婆婆之旅！

 

Read more: 出發到日本三景之一：天橋立！入住小溫泉旅館，感受滿滿的昭和氣息

 

　　離開旅館，第一站便是前往「智恩寺」（#3），經過開滿茶屋的小街，映入眼簾是丹後地區最大的山門「黃金閣」，是京都府指定文化財產。

 

 


「黃金閣」旁是丹後地區唯一一座建於室町時代的「多寶塔」，是被指定的日本國家重要文化財產。

 


「智恩寺」供奉掌管智慧的文殊菩薩，是日本三大文殊寺院之一，故每年都有許多考生及家長特意前來參拜，祈求考試順利。

 


「智恩寺」其中一個特式是籤文為扇形，若果是吉籤便掛在松樹上，凶籤便掛在杉樹上。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#日本 #京都 #travel #日本旅行 #日本旅遊 #天橋立 #宮津市 #日本三景 #智恩寺 #黃金閣 #廻旋橋 #丹後鐵道 #松樹林 #智慧之輪
More on Travel & Dining

Travel, Eat, Sleep, Repeat
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk