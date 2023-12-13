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13/12/2023

新潟滑雪場玩盡日與夜！ 4個夜濱紛活動推介︰坐纜車刺激夜滑、欣賞浪漫煙花、瘋狂暢飲打卡

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　冬天的新潟約下午四時半便日落，入住苗場王子大飯店除了日間可直達苗場滑雪場享受滑雪，夜晚流流長又可以怎樣消磨時間呢？筆者這次有四個精彩的活動推介給大家。

 

Read more: 新潟苗場王子大飯店：Ski-in Ski-out直達滑雪場！超寬敞特別主題客房，讓你重拾童真的繽紛世界

刺激的夜滑

　　苗場滑雪場會在夜間繼續營業至晚上8時30分，包括兩架纜車（High-Speed Lift No.5 及 Pair Lift No. 4），讓滑雪愛好者盡情享受滑雪。

 

　　2023年雪季夜間營業期：2023年12月23日至2024年3月23日

 


滑雪場若果沒有亮燈漆黑一片，帶點神秘感。

 


天氣好的話，夜空點點繁星，白雪被燈光照得閃閃發光，在美麗的夜景下滑雪，跟日間滑雪是不同的體驗。

 


夜間滑雪另一吸引之處便是人潮較少，滑雪道有更大空間。

 


日落後氣溫驟降，大家記得要做足禦寒措施，還有夜間滑雪場的視野比日間低，滑行速度不宜太快，安全至上。

 

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