2024日本旅遊好時機：公開請假攻略、日本連休時間！15大日本花期，自製長假去賞花！

2024年第一次跟大家見面，祝大家新年進步！身心健康！旅遊平安愉快！

新一年大家計劃了今年的旅行安排嗎？筆者將會有一個近的和一個遠的旅遊，而近和遠均可形容時間和地點。先賣關子，有機會再同大家分享。

若果大家未有任何旅遊大計，不妨參考筆者為大家準備香港假期、日本假期和日本花期資料，可以自製長假期去賞花，同時可避免跟日本人放連休的日子。

2024年1月至3月

香港假期

元旦：1月1日（星期二）

日本假期

元旦：1月1日（星期二）

成人之日：1月8日（星期一）

香港連假攻略

12月30日（星期六）至1月7日（星期日），請4日放9日

日本連休

12月30日（星期六）至1月8日（星期一），請4日放10日

香港假期

農曆年初一：2月10日（星期六）

農曆年初三：2月12日（星期一）

農曆年初四：2月13日（星期二）

日本假期

建國紀念之日：2月11日（星期日）

建國紀念之日補假：2月12日（星期一）

天皇誕辰：2月23日（星期五）

香港連假攻略

2月10日（星期六）至2月18日（星期日），請3日放9日

香港假期

耶穌受難節：3月29日（星期五）

耶穌受難節翌日：3月30日（星期六）

日本假期

春分之日：3月20日（星期三）

香港連假攻略

3月23日（星期六）至4月1日（星期一），請4日放10日

日本花期

梅花：2月下旬至3月上旬

油菜花：3月中旬～4月上旬

櫻花：3月下旬～4月上旬

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