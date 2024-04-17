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17/04/2024

東京No.1烏冬！CP極高煙韌彈牙正宗四國香川縣讚岐烏冬，必試濃郁魚味竹輪天婦羅

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　早前介紹了筆者至愛的東京海鮮丼「日本橋海鮮丼 つじ半」，今年年初的東京之旅有幸地遇到了新寵，回港後一直惦記它呢！它就是今次要介紹的東京No. 1烏冬「うどん 丸香」。

 

　　烏冬的日文就是「うどん」，亦又稱為烏龍麵。日本各地產的烏冬各有特色，四國香川縣的讚岐烏冬、本州秋田縣的稻庭烏冬和關東群馬縣的水澤烏冬，被稱為日本三大烏冬，當中以讚岐烏冬為最受歡迎。整體而言，日本賣拉麵的餐廳數量比賣烏冬的多很多，但若果問筆者喜歡拉麵還是烏冬，真是很難二選一，因為筆者較喜歡烏冬的麵質多一點，但湯底來說，拉麵則較出神入化。

 

Read more：東京人氣no. 1海鮮丼！一丼二食：珠寶盒般奢華海鮮丼＋濃郁奶白鯛魚湯漬飯，幸福感滿滿！3個省排長龍方法公開

 

東京都分為23區，千代田區是東京都的中心，丸香即位於千代田區較北面的位置，不用長途跋涉尋訪，所以筆者下次去東京也會再光顧。

在日本食評網站「食べログ」Tabelog無論以評分或人氣來排名丸香都是東京No. 1烏冬，而且有六年都被選為烏冬百名店，分別是2017年、2018年、2019年、2020年、2022年及2024年。

既有好評又有人氣，當然少不了衍生排長龍。筆者是平日約下午1時半到達，長長人龍約有20多人，不過，大家不用擔心，丸香提供二十多個座位，翻桌快流轉高，大約15分鐘便可進入餐廳。

排隊期間大家可以把握時間用Google Translate繙譯菜單，因為到差不多進店時侍應會預先替客人點餐。

 

 

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