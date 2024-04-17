17/04/2024
東京No.1烏冬！CP極高煙韌彈牙正宗四國香川縣讚岐烏冬，必試濃郁魚味竹輪天婦羅
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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早前介紹了筆者至愛的東京海鮮丼「日本橋海鮮丼 つじ半」，今年年初的東京之旅有幸地遇到了新寵，回港後一直惦記它呢！它就是今次要介紹的東京No. 1烏冬「うどん 丸香」。
烏冬的日文就是「うどん」，亦又稱為烏龍麵。日本各地產的烏冬各有特色，四國香川縣的讚岐烏冬、本州秋田縣的稻庭烏冬和關東群馬縣的水澤烏冬，被稱為日本三大烏冬，當中以讚岐烏冬為最受歡迎。整體而言，日本賣拉麵的餐廳數量比賣烏冬的多很多，但若果問筆者喜歡拉麵還是烏冬，真是很難二選一，因為筆者較喜歡烏冬的麵質多一點，但湯底來說，拉麵則較出神入化。
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