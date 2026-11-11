11/11/2026 14:37

《匯海威言－毛偉廉》美俄烏談判取得進展，避險情緒降溫拖累金價短期走弱

《匯海威言》美、俄、烏三國代表於阿聯酋阿布扎比舉行了自今年2月以來首次由美方主導的和平談判。首日會談歷時近4個小時，主要進展集中於討論交換戰俘、歸還被扣押平民等人道主義措施，以及戰後烏克蘭的經濟重建計劃。然而，目前俄軍仍控制烏克蘭約19%領土，雙方在領土主權歸屬上依然存在顯著分歧。三方會談於今日（11日）繼續進行。



​和談取得初步進展，促使避險資金回流，金價與國際油價隨之回落。其中金價跌幅顯著，自每盎司4130美元水平一路下探，一度低見4013美元，最終收報4031美元。相對而言，國際油價跌幅較為溫和，紐約期油雖自每桶86美元下探至83美元水平，但隨後反彈並收於86美元。油價表現相對抗跌，主因是霍爾木茲海峽至今仍未解除封鎖。



​ 宏觀數據方面，美國勞工統計局(BLS)昨晚發布的10月消費者物價指數(CPI)報告，罕見地無公布按年增長率(YoY)，原因在於2025年秋季美國政府停擺，導致當時BLS未能採集及發布2025 年10月的CPI基期數據。在缺乏去年同期比較基數的情況下，官方本次選擇暫停公布年增率，​市場目前僅能透過按月(MoM)數據推算通脹走向。10月CPI按月升0.4%，高於市場預期的0.3%，但低於前值的0.6%，顯示美國通脹壓力依然居高不下，進一步鞏固了市場對美國聯儲局12月加息的預期，帶動美元指數自101.90水平攀升至102.30水平。



​整體而言，聯儲局12月加息預期強烈，加上美國科技股信用危機的陰霾持續籠罩市場，金價短期內仍將維持偏弱格局。預計金價將在3900美元至4150美元區間內震盪，後市不排除進一步下試3900美元關口的可能性。《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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