12/11/2026 14:59

《匯海威言－毛偉廉》聯儲局放鷹倡加息半厘，金價失守4000美元關續承壓

《匯海威言》​昨晚（11日）美元顯著走強，主因美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示12月加息0.5厘或是必要之舉，而達拉斯聯儲行主席洛根(Lorie Logan)亦表態支持再加息兩次。在兩名官員連環放鷹下，CME FedWatch工具顯示12月加息機率急升至90%，拖累非美貨幣及貴金屬全線下挫。現貨金價受壓，跌破每盎司4000美元心理關口，盤中一度低見3982美元，收報3987美元；今早（12日）亞洲時段跌勢未止，進一步下探至3979美元水平，技術上不排除下試3800美元支撐。



​反觀美股，在加息陰霾下，昨晚卻罕有地全線造好。道指升0.49%，標普500指數升1.3%，納指更顯著上揚1.6%。升市動力源自市場焦點股CoreWeave(US.CRWV)公布亮麗業績並上調業績指引，刺激股價單日暴漲20%，暫時紓緩了市場近期對人工智能(AI)資本開支回報率及需求放緩的憂慮。



​綜合目前宏觀形勢，聯儲局鷹派立場持續令金價受壓。地緣政治方面，昨日美俄烏三方最後一日談判，最終未能達成停火協議，俄烏雙方在烏東三省領土歸屬權上依然僵持；加上霍爾木茲海峽仍未解封，推高國際油價並加劇通脹憂慮，多重因素均在短期內利淡金價走勢。值得慶幸的是，昨晚CoreWeave的強勁財報帶動科技股反彈，令美股暫避一劫，亦令黃金避過了美股大跌時常見的「沽金補倉」拋售潮，否則金價昨晚的跌幅勢必更劇烈。



​ 展望後市，市場下一個核心焦點將落在下周二至下周四（17日至19日）期間，近日受CEO桃色醜聞困擾的英偉達(US.NVDA)將公布最新一季財報，其業績表現及管理層指引，將直接左右科技股與避險資產的下一步走向，值得密切留意。



*本文撰於2026年11月12日下午2時



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。