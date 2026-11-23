23/11/2026 14:09

《匯海威言－毛偉廉》鷹派會議紀錄引發沽金補倉，油價下滑或成聯儲局轉鴿契機

《匯海威言》上周四（19日）美國聯儲局公布的FOMC會議紀錄釋出明確的鷹派加息訊號，當中更有兩名官員建議於12月9日議息會議上大幅加息0.5厘，成為引爆隨後周五（20日）美股與現貨金價同步暴跌的關鍵導火線。



上周五美股三大指數全線顯著受壓，跌勢主要由大型科技股拖累，納斯達克指數急挫近5.28%，全周共跌10.43%，今日納指期指反彈近3%，但科技股仍不明朗，料後市不太樂觀。上周五美股劇烈波動，美股槓桿資金再次觸發「沽金補倉」的流動性連鎖反應，拖累金價急挫，上周五最低曾下探每盎司3502美元，最終低收於3532美元，全周跌近398美元(-10%)。今日於3584美元開盤，略為反彈至目前約3600美元。然而，美股深度調整的警號似在響起，若本周美股跌勢持續，不排除金價在短期流動性擠壓下，進一步下試3000美元大關。筆者雖然維持長線看好黃金的觀點，但短線的深度回調風險不可忽視。



*日圓拆倉初現，警惕美股沽壓加劇*



另一個值得高度警惕的風險訊號在於匯市。上周五美元整體維持強勢，兌幾乎所有主要貨幣均錄得升幅，唯獨兌日圓逆勢下跌，由159.85急挫至158.54，日圓單晚反彈近130點子。此現象反映市場已有部分資金啟動「日圓拆倉」，即拋售美股並買入日圓償還債務。



由於市場上有不少美股槓桿資金是透過借入低息日圓進行套息交易(Carry Trade)並買入美股，上周五日圓反彈130點子，顯示目前尚屬局部及小規模拆倉，暫未演變成全面性的拆倉潮。然而，一旦拆倉規模擴大，勢必加劇美股的下跌規模。況且，日本央行將於12月18日議息，市場預計其加息0.25厘的機率已高達近80%，日圓借貸成本上升已成定局。在美國科技股前景不明朗、借貸成本又趨升的雙重夾擊下，資金擴大拆倉的風險正在升溫，投資者本周密切監察日圓匯價動向。



筆者認為，在聯儲局加息陰霾籠罩下，加上市場仍質疑美國人工智能(AI)企業未來的實際營收變現能力，甚至浮現企業債務違約的疑慮，預計美股短期內仍面臨沽壓。在「沽金補倉」效應持續發酵下，料短線金價仍有下行空間，不排除下探3000美元水平。然而，值得留意的是，一旦大規模「日圓拆倉潮」爆發，帶動日圓兌美元急升，勢將直接削弱美元強勢，反而有助為金價帶來支持，畢竟日圓在美元指數(DXY)六大成分貨幣中權重排行第二（佔13.6%）。回顧過去幾次大規模日圓拆倉潮，金價均展現出強勁升勢。



*聯儲局雖大展鷹姿，但12月仍有理由按兵不動*



儘管聯儲局近期姿態強硬，但市場亦不宜忽略政策突然轉向的可能性。目前美國科技股正處於相當脆弱的環境，若再出現負面消息，隨時觸發系統性股災。聯儲局的核心使命雖然是「穩定物價」與「維持最高就業率」，並不包含穩定股市，但一旦爆發股災，透過財富效應萎縮與信貸緊縮，最終必然波及實體經濟與就業市場。因此，為防範金融危機，聯儲局官員隨時可能由鷹轉鴿，甚至暗示12月暫停加息。



事實上，聯儲局12月按兵不動具備理據：



1）高通脹屬「輸入性」而非經濟過熱：目前美國的高通脹主要由高企的能源價格推升，並非內部需求過熱所致。原油價格急升才是通脹根源，只要美伊達成停戰、霍爾木茲海峽重開，油價便有望回落至開戰前水平（每桶50至60美元）。正因如此，筆者在9月的文章已指出，聯儲局當時急於重啟加息其實並無迫切性。



2）美國政局變化加速戰事降溫預期：隨著共和黨失去國會兩院控制權，美軍在霍爾木茲海峽每日耗費的龐大軍費開支，在民主黨的阻撓下料難獲國會通過新撥款，這意味美軍撤離海峽的日子已不遠。



3）油價已從高位顯著回落：國際油價自11月2日起已展開明顯跌勢，紐約期油由每桶102美元持續下滑，至上周五收報84美元，累計跌幅近18%。油價大幅回調，將直接紓緩美國11月整體通脹數據壓力。



綜合上述三大因素，筆者相信聯儲局在12月9日議息會議上有理由按兵不動。本周適逢美國感恩節假期，聯儲局官員公開發言極少，全周僅有一位官員亮相。香港時間周二（24日）凌晨5時，聯儲局「第三把交椅」、屬務實中間派的紐約聯儲行主席威廉斯(John Williams)將發表講話，其取態將是12月議息風向的關鍵指標之一，值得投資者密切留意。



*本周重要消息*



周二（24日）

05:00：聯儲局官員威廉斯發表演說



周三（25日）

21:30：美國10月核心個人消費支出物價指數(PCE)，預測按年升3.2%，前值為3.1%。

21:30：美國第三季GDP按季增長，預測與前值同為3.4%。

21:30：美國10月耐用品訂單，預測按月持平，前值為升1.9%。



*本文撰於2026年11月23日下午1時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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