12/10/2026 15:31

陳翊庭：將推出重新設計的人民幣計價黃金期貨，拓展人民幣使用場景

《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭在網誌撰文表示，不久後將會推出重新設計的人民幣計價黃金期貨，拓展人民幣在投資、商品交易和風險管理中的使用場景。



她提到，中國已經是全球最大的大宗商品消費國和進口國，但在全球大宗商品市場上的定價權明顯不夠。這些為香港發展大宗商品生態圈提供了切入點。港交所將依托旗下的倫敦金屬交易所(LME)和貴金屬業務支持香港大宗商品生態圈的建設。



LME本月即將推出與上海期貨交易所合作的LME上海熱軋卷板期貨合約，助力中國大宗商品價格「出海」，提升中國價格的國際影響力。另外，LME在香港批准的交割倉庫已增至19家，大大方便了內地的金屬貿易商，未來，LME將與倉庫營運商、物流服務商及其他市場持份者合作，爭取進一步擴大香港倉儲容量及提升倉儲網絡功能。



港交所探索如何將香港大宗商品市場與大灣區其他市場更好地連接起來。LME結算所今年也進一步優化了離岸人民幣作為抵押品的使用，此舉不單有助於推進人民幣國際化，也為中國市場的參與者提供了方便。(hp)