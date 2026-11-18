20/10/2026 08:28

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超禮賓府見亞投行行長鄒加怡，歡迎率團出席APEC財長會議

《經濟通通訊社20日專訊》行政長官李家超昨日於禮賓府與亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長鄒加怡會面，熱烈歡迎她率團來港出席即將舉行的2026年亞太經合組織(APEC)財政部長會議。



李家超於社交網站發文表示，今次是繼今年1月後再次與鄒加怡會面。他指出，香港作為亞投行成員，一直發揮「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，積極協助亞投行推動亞洲基礎設施的可持續發展。他歡迎亞投行進一步利用本港成熟完備的債券市場發行債券，引導國際資金精準投向優質綠色項目，共同推動碳中和與綠色經濟轉型。



李家超強調，特區政府全力支持亞投行在港設立辦事處的籌備工作，期望香港能繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色，全方位支持亞投行的業務發展需求。



此外，APEC財長會議將於今日起一連兩日首度在港舉行。李家超表示，特區政府將充分發揮香港作為國際金融中心的經驗與優勢，確保會議圓滿成功，並會藉此盛會深化國際交往合作，更好融入及服務國家發展大局，向世界展示香港作為國際大都會的獨特魅力與無限機遇，講好國家故事和香港故事。(ul)