20/10/2026 08:40

【聚焦ＡＰＥＣ】APEC財長會首度在港揭幕，藍佛安致辭，聚焦四大議題發布聯合聲明

《經濟通通訊社20日專訊》第33屆亞太經合組織(APEC)財政部長會議今日起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。這是中國第三次擔任APEC東道主，亦是本港首次承辦財政部長會議。來自21個APEC成員經濟體的財政部長、財金代表，以及國際組織和政商界領袖逾500人匯聚本港，就區域宏觀經濟及財金合作展開深入研討。



根據會議議程，中國財政部部長藍佛安出席並致開幕辭，副部長廖岷代表中方發言。今屆會議圍繞「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的主題，聚焦四項重點財金議題：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展，以及促進APEC青年財經人才交流合作。



會議將於明日閉幕，屆時將發表財長聯合聲明及系列成果文件，並舉行新聞發布會。特區政府亦為與會代表安排了文化參觀及體驗活動，期望藉此盛會向國際社會展現本港作為國際金融中心與「超級聯繫人」的獨特優勢與城市魅力。(ul)