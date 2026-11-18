20/10/2026 09:54

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超：承辦APEC財長會反映國家肯定香港國際金融中心地位

《經濟通通訊社20日專訊》行政長官李家超在一個論壇上致辭時表示，今年APEC財政部長會首次在香港舉行，他感謝國家財政部的信任和支持，以及對香港國際金融中心地位的肯定。香港將展示在金融和社會等方面的全方位發展，並介紹作為粵港澳大灣區中心城市，連接國家和國際機遇的疊加優勢。



李家超提到，本港推動人才發展的一個重要區域就是北部都會區。當中，政府會以高標準建設位於北都的香港園區，並與深圳共同將河套深港科技創新合作區，打造成為大灣區國際科技創新中心最重要的一環。當局會積極促進河套區內人員和數據高效流通；目前河套香港園區已經有超過100家創科企業和機構陸續進駐，加上區內兩座教育大樓，將加速北都大學城建設。



互聯互通方面，他表示政府正籌備人民幣櫃台納入港股通，並鼓勵在上市公司增設進人民幣櫃台，當局會積極考慮人民幣流動性，強化人民幣產品，推動人民幣業務發展。



港口方面，香港正由噸位大港向價值港升級轉型，加速綠色化和智能化發展。政府將深化與大灣區港口的協同，並全力推動香港打造連接華南和拉美的主要海外樞紐，持續優化海底物流供應鏈等。將香港海外金融、保險及財富管理中心、國際風險管理中心的功能等，為企業和機構提供安全可靠的投融資服務和專利服務，可以全力以創新領域高質量發展、遠航時代。(hp)