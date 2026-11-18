20/10/2026 14:25

【聚焦ＡＰＥＣ】藍佛安：倡加強宏觀政策協調推進經濟轉型，把握數字化及綠色化機遇

《經濟通通訊社20日專訊》香港首度舉辦亞太經合組織(APEC)財長會議。國家財政部部長、2026年APEC財長會主席藍佛安在會上表示，亞太作為全球經濟增長引擎肩負更大責任，各方應堅定落實APEC領導人非正式會議共識，為區域繁榮作出貢獻。他提出三方面合作主張，要加強宏觀經濟政策對話、加快推進經濟轉型、堅持發展優先。



藍佛安表示，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突影響外溢，世界經濟增長面臨多重挑戰；同時，人工智能等新一輪科技革命和產業變革加速突破，新的發展動能正在集聚。財政部先後在上海和成都舉辦財政和央行副手會、財政高官會，得到各成員經濟體積極支持，進一步增進交流互鑑、凝聚合作共識，為亞太地區財經合作注入新動力。



他提到，當前國際經濟環境不確定性高，各成員經濟體應強化自身宏觀經濟政策的穩健性，加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應。



*籲把握數字及綠色轉型，維持產業、供應鏈穩定*



藍佛安又指，應把握數字化、綠色化轉型機遇，推動人工智能、數字經濟、綠色低碳等領域創新合作，培育新的經濟增長點。要深化財經領域務實合作，營造開放型區域經濟環境，維持產業鏈、供應鏈穩定暢通，推進區域經濟一體化。



藍佛安表示，在各方共同努力下，中方今年在APEC財經合作機制下主推的四項議題，包括支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進青年財經人才交流合作，已取得初步成果。與會代表將在為期兩天的會議上深入討論、尋求共識，推動APEC中國年財經合作機制取得務實成果。



藍佛安強調，中國發展與亞太發展密不可分。面對國內外複雜嚴峻形勢，中國經濟展現出強大韌性和活力；今年首三季中國經濟增長4.6%。今年是中國十五五規劃開局之年，中國正堅定不移推動高質量發展，加快培育新增長動能，縱深推進全國統一大市場建設，著力擴大內需、大力提振消費。面向未來，中方將進一步全面深化改革，持續擴大高水平對外開放，為亞太和世界發展提供新機遇。(hp)