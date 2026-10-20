20/10/2026 08:32

【開市Ｇｏ】特朗普不排斥中美俄三方會談，人行擬換政策利率品種，費半中斷連跌

【要聞盤點】



1、美股三大指數周一（19日）收市個別發展，科技股及人工智能相關股份在上周顯著下跌後反彈，帶動納指及標指造好；惟道指受部分成分股下跌拖累，收市輕微回落。市場正觀望本周多家大型科技企業公布業績，以評估AI投資前景及相關開支對企業盈利的影響。道指收市跌36.38點，或0.07%，報51966.03點；標指升31.29點，或0.41%，報7690.73點；納指升290.85點，或1.11%，報26430.89點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報64718點，低開27.5點。



2、美國總統特朗普對今年與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京舉行三方會談持開放態度，暗示會談重點是無核化，而非結束俄烏戰爭，並淡化11月與北韓領導人金正恩會面的預期。



3、法國當局實施宵禁等嚴格安全措施後，多地抗議活動已基本平息，當地騷亂局勢逐漸緩和。



4、美國能源部長表示，受制裁的油輪在通過相關審批程序後，可合法進行原油運輸業務。



5、中國第三季國內生產總值按年增長4.5%，高於市場預期的4.4%，亦快於上季度的4.3%。按季增長1.2%，高於市場預期的1.1%，亦快於上季度的0.9%。



6、中國人民銀行計劃將政策利率指標由7天期品種切換為隔夜回購利率。



7、中國人民銀行將夥拍金融監管總局及中證監推出針對非銀行金融機構的大額贖回流動性支持工具。



8、國家外匯管理局局長朱鶴新表示，擬集中推出包括經常項目便利化等一攬子增量措施，推動外匯市場開放發展。



9、蘋果(US.AAPL)宣布將於10月28日在洛杉磯舉行主題為「Pro and tell」的新品發布會，市場預計將推出首款配備觸控屏幕的MacBook Pro並更新Mac與iPad產品線。



10、紐約證券交易所(NYSE)周一（19日）起為旗下期權市場實施延長交易時段，首批標的包括英偉達、阿里巴巴及台積電等，並計劃12月拓展至股票市場。



11、AI雲計算公司Nscale據報正洽談向Anthropic出售價值約450億美元的算力；同時Anthropic擬發布推理能力更強的新模型。



12、特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克計劃於2027年向美國每名兒童贈送一股SpaceX(US.SPCX)股份，涉及總值約105.1億美元。



13、英偉達(US.NVDA)GTC柏林大會於10月20日至22日舉行，創辦人兼行政總裁黃仁勳將於周三（21日）發表主題演講，料聚焦AI基建與物理AI等領域。



14、內地印刷電路板(PCB)製造商東山精密(02384)今日至周五（23日）招股，每股作價93.8元，入場費9474.59元，預期於下周三（28日）掛牌，聯席保薦人為瑞銀集團、國泰海通、廣發證券及中信証券；工業機械人製造商微億智造(03275)同於今日至周五招股，每股作價介乎16.63元至21.46元，入場費2167.64元，預期於下周三)掛牌，獨家保薦人為東方證券。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 費城半導體指數止步八連跌，收市升1.6%



蘋概股：高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)

- 蘋果定於10月28日舉辦發布會，首款觸控屏Mac機料登場



AI大模型概念：百度集團(09888)、騰訊控股(00700)、商湯(00020)

- 美政府以國安風險為由，禁聯邦民用機構用DeepSeek



翰森製藥(03692)

- 與羅氏訂許可協議，收4億美元首付及潛在150億美元里程碑款



醫藥、光伏及AI板塊：信義光能(00968)、翰森製藥(03692)、商湯(00020)

- 內地擬禁限AI、生物醫藥及光伏領域共40項技術出口



新世界發展(00017)

- 據報與部分銀行磋商，擬延長880億元貸款還款期兩年



紫金礦業(02259)

- 首三季純利20億美元升1.2倍，礦產金產量41噸增28%



劑泰科技(07666)

- 與禮來合作研發脂質納米粒遞送，最高可獲11億美元里程碑款



瀾起科技(06809)

- 獨董提議公司動用不超5億人民幣資金回購A股



天數智芯(09903)

- 提交近2765萬股未上市股份轉H股備案



藍思科技(06613)

- 斥資2500萬美元，收購裴美高近六成股權



協鑫科技(03800)

- 擬逾29億元向主席購協鑫鋰電八成二股權，以現金加新股支付



瑞博生物(06938)

- 溢價12%發行新股全資收購寡核苷酸療法開發商RP



晶泰控股(02228)

- 主席溫書豪斥約2500萬元增持379.3萬股





【油金報價】



紐約期油下跌0.30%，報98.24美元/桶



布蘭特期油下跌0.28%，報109.24美元/桶



黃金現貨下跌0.10%，報4134.68美元/盎司



黃金期貨下跌0.12%，報4155.20美元/盎司