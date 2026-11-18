20/10/2026 15:45

【聚焦ＡＰＥＣ】陳茂波：三方面推動數字基建融資，成效不應只看集資額

《經濟通通訊社20日專訊》財政司司長陳茂波在亞太經合組織(APEC)財長與商貿諮詢理事會工作午餐會上表示，推動數字基建融資，不僅要吸引資金，更須提升項目的投資吸引力，確保服務可負擔、可靠，並惠及服務不足的社群。



他提出三大方向。一是營造有利投資的環境，確保政策可預期、審批及數據管治規則透明、合約可有效執行，並及早協調土地、電力及網絡配套。政府亦須主動促成投資，例如香港為數據中心提供一站式協助，便利審批及合規程序，減少不確定性及延誤。



二是發展共用數字基建，讓公私營機構透過共用平台及可信賴的框架合作。「智方便」讓市民以單一數碼身份使用不同服務，減省重複核實程序；金管局「商業數據通」則讓銀行在企業同意下，運用交易數據評估信貸，協助缺乏實物抵押品的中小企取得融資。



三是因應不同市場及發展階段制訂融資方案。多邊開發銀行除提供資金，亦可協助評估項目可行性、設計收入模式、分配風險及建立透明採購安排。具穩定現金流的成熟項目可透過上市及資產證券化再融資，釋放資金投入新項目。香港按揭證券有限公司及香港交易所可提供相關支援。



他強調，成效不應只看集資額，更應看服務質素及民生改善。中國香港願與各地政府、企業及多邊開發銀行分享經驗，推動項目落實，促進可持續及包容增長。(hp)