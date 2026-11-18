20/10/2026 10:16

【聚焦ＡＰＥＣ】克宮稱中俄美元首會晤可能下月舉行，特朗普：重點談無核化問題

《經濟通通訊社20日專訊》俄羅斯克里姆林宮周一（19日）表示，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和美國總統特朗普可能在下個月中國深圳舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間舉行三國元首會晤。美國總統特朗普說，他對於三方會談持開放態度。



路透報道，特朗普周一表示願意參加與習近平、普京舉行的三方會晤，並稱會晤可能重點討論無核化問題而非結束烏克蘭戰爭上。



特朗普在白宮外對記者表示，「我們舉行這次會晤將是為了討論核武器和無核化問題。如果習近平主席希望舉行這次會晤，我願意參加」，「但主要倒不是為了烏克蘭，因為坦白說，俄羅斯在烏克蘭問題上一直還行」。他又說，「我們可以用它來討論核武器和無核化」。



外媒指，在中國迅速擴充核武庫的背景下，特朗普長期以來都敦促北京加入美俄之間的核軍控談判。中方迄今為止一直拒絕這一提議，因為該國的核力量遠小於美國和俄羅斯。



雖然三方元首峰會尚無定論，但特朗普暗示可能在中國舉行。他下個月料將赴深圳出席APEC領導人會議。(ry)