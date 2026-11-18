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▷ 會議形成支持民生財政政策報告及普惠金融案例

▷ 深化宏觀經濟協調、財經合作、區域一體化共識

《經濟通通訊社21日專訊》一連兩日在香港召開的APEC財長會閉幕，財長會主席、國家財政部部長藍佛安在新聞發布會上表示，在與會各方大力支持及特區政府高質量服務保障下，會議達成一系列務實成果，取得圓滿成功。*會議發布聯合聲明，為亞太經濟體深化財經合作明確方向*藍佛安指出，過去一天半的會議中，各方圍繞財經領域重點議題進一步作坦誠、深入且富有建設性的交流，會議核准並發布聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明，為亞太經濟體深化財經合作明確方向、提供指引。會議亦形成兩份專業領域成果文件，包括支持民生發展、以投資於人推動亞太地區可持續增長的財政政策報告，以及亞太地區普惠金融創新實踐案例，並總結APEC青年財經人才交流合作項目。*會議深化亞太各方在三方面共識，推進財經領域合作*他表示，會議深化亞太各方在三方面的共識，一是加強宏觀經濟政策溝通協調方面，各方認為應強化自身宏觀經濟政策的穩健性，進一步加強宏觀經濟政策溝通協調，增強財政金融系統韌性，更好應對經濟增長中的不確定性、不穩定性因素，維護區域經濟金融穩定，同時充分釋放人工智能等新興技術在提升生產力和培育新增長動能方面的潛力，為亞太經濟增長注入新的動力。二是推進財經領域務實合作，會議圍繞支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進青年財經人才交流合作等議題形成系列務實成果，各方強調要將相關成果轉化為具體行動，不斷增強區域經濟增長活力。三是深化區域一體化進程，會議廣泛凝聚深化亞太財經合作的共同願景，鼓勵在亞太地區開展更有力的多邊合作，強調APEC財經渠道作為區域經濟金融合作平台的重要性，承諾攜手應對各類風險挑戰，推動構建亞太共同體。在支持民生發展的財政政策方面，各方強調支持民生發展與投資於人，在促進家庭消費、提振內需、提高生產力方面發揮重要作用，同時亦要加強財經紀律，確保財政可持續性。在青年財經人才交流合作方面，中方發起並舉辦APEC青年財經人才交流合作項目，各方高度肯定項目實施成效，原則支持繼續加強亞太青年財經人才能力建設和經驗交流。*APEC在促進成員加強宏觀政策協調展現更大擔當*藍佛安指，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，地緣衝突影響外溢擴散，世界經濟增長面臨多重挑戰。同時，人工智能等新一輪科技革命和產業變革加速演進，為全球共同發展帶來新的機遇。APEC作為亞太地區主要經濟合作平台，在促進成員開放合作、加強宏觀政策協調上展現出更大擔當。他表示，在目前形勢下，APEC財長會取得這些成果和共識，彰顯了APEC大家庭和衷共濟、包容互鑑的合作精神。(bi)