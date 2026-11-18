21/10/2026 18:57

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▷ APEC財長會在香港舉行並發布聯合聲明

▷ 財政部在港發行人民幣國債及綠色債券

《經濟通通訊社21日專訊》行政長官李家超今日在禮賓府與財政部部長藍佛安會面，就內地和香港的經濟金融發展交流意見。財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。李家超歡迎並感謝藍佛安部長率團到港主持今年亞太區經濟合作組織（亞太經合組織，APEC）財政部長會；以及國家對香港的信任和支持，以及對香港國際金融中心地位的高度肯定。李家超表示，香港積極把握財長會作為國際交流平台，展示內聯外通的獨特優勢，深化與亞太經合組織成員的經貿交流合作。亞太作為全球經濟增長引擎，在世界經濟增長面臨多重挑戰下，肩負著更大的責任。香港會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，共同促進區域經濟合作和繁榮穩定。他又指，國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際金融中心地位。特區政府上月公布了《香港第一個五年規劃》和《施政報告》，主動對接國家發展戰略，進一步發展人民幣和大宗商品交易業務，鞏固香港的國際競爭優勢。香港會持續推進香港國際金融中心高質量發展，深化與內地金融市場的互聯互通，服務國家金融高水平對外開放。財政部連續多年在香港發行人民幣國債，今年更首次在香港發行人民幣綠色主權債券。對此，李家超認為此舉有助鞏固提升香港全球離岸人民幣業務樞紐的地位。特區政府持續促進香港債券市場發展，推動人民幣國際化和完善可持續金融生態圈。內地金融機構可以利用香港的國際化市場、專業服務和人才，進一步拓展業務。此外，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）即將在香港設立辦事處，香港作為亞投行成員會繼續積極支持亞投行工作。*財長會一連兩日圓滿舉行*財長會是今年11月深圳亞太經合組織領導人非正式會議前最後一個專業部長級會議，今年財長會由財政部主辦、香港特別行政區政府首次承辦，昨日起一連兩日在香港圓滿成功舉行，會議核准並發布《2026年APEC財長聯合聲明》和《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》，為亞太經濟體深化財經合作明確方向，提供指引。另外，會議深化各方在三方面的共識，一是加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對外部風險挑戰；二是推進財經領域務實合作，助力亞太經濟長期可持續發展；三是深化區域一體化進程，推動構建亞太共同體。會議同時形成兩份專業領域成果文件，並對APEC青年財經人才交流合作項目進行了總結。(tc)