21/10/2026 18:57
【聚焦ＡＰＥＣ】李家超：香港將繼續促進區域經濟合作繁榮穩定，感謝國家信任和支持
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 李家超與藍佛安會面討論經濟金融發展
▷ APEC財長會在香港舉行並發布聯合聲明
▷ 財政部在港發行人民幣國債及綠色債券
▷ APEC財長會在香港舉行並發布聯合聲明
▷ 財政部在港發行人民幣國債及綠色債券
李家超表示，香港積極把握財長會作為國際交流平台，展示內聯外通的獨特優勢，深化與亞太經合組織成員的經貿交流合作。亞太作為全球經濟增長引擎，在世界經濟增長面臨多重挑戰下，肩負著更大的責任。香港會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，共同促進區域經濟合作和繁榮穩定。
他又指，國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際金融中心地位。特區政府上月公布了《香港第一個五年規劃》和《施政報告》，主動對接國家發展戰略，進一步發展人民幣和大宗商品交易業務，鞏固香港的國際競爭優勢。香港會持續推進香港國際金融中心高質量發展，深化與內地金融市場的互聯互通，服務國家金融高水平對外開放。
財政部連續多年在香港發行人民幣國債，今年更首次在香港發行人民幣綠色主權債券。對此，李家超認為此舉有助鞏固提升香港全球離岸人民幣業務樞紐的地位。特區政府持續促進香港債券市場發展，推動人民幣國際化和完善可持續金融生態圈。內地金融機構可以利用香港的國際化市場、專業服務和人才，進一步拓展業務。此外，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）即將在香港設立辦事處，香港作為亞投行成員會繼續積極支持亞投行工作。
*財長會一連兩日圓滿舉行*
財長會是今年11月深圳亞太經合組織領導人非正式會議前最後一個專業部長級會議，今年財長會由財政部主辦、香港特別行政區政府首次承辦，昨日起一連兩日在香港圓滿成功舉行，會議核准並發布《2026年APEC財長聯合聲明》和《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》，為亞太經濟體深化財經合作明確方向，提供指引。
另外，會議深化各方在三方面的共識，一是加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對外部風險挑戰；二是推進財經領域務實合作，助力亞太經濟長期可持續發展；三是深化區域一體化進程，推動構建亞太共同體。會議同時形成兩份專業領域成果文件，並對APEC青年財經人才交流合作項目進行了總結。(tc)