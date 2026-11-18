21/10/2026 18:04

【聚焦ＡＰＥＣ】平安數字銀行：發揮大灣區樞紐與數字金融優勢，助力普惠金融及區域高質量發展

《經濟通通訊社21日專訊》平安數字銀行公布，首度在香港舉行亞太經合組織(APEC)財政部長會議完滿結束，並發布《2026年APEC財長聯合聲明》等多項成果，為推動亞太經濟體深化財經合作奠定明確方向；會議就數字基礎設施融資及促進普惠金融等重點議題達成共識，平安數字銀行對此表示歡迎和支持。



平安數字銀行行政總裁姚文松表示，是次APEC財長會首度在港舉行，充分體現國家對香港國際金融中心地位的高度肯定，亦彰顯香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為下月在深圳召開的APEC領導人非正式會議奠定堅實基礎。當中強調健全的數位基礎設施是經濟韌性和金融穩定的基石，而且金融服務應普及便利，並符合個人、家庭和企業的多元化需求；平安數字銀行一直運用人工智能等金融科技，不斷優化服務和產品，貫徹個人銀行與商業銀行並重的發展策略。一方面為個人客戶帶來「好用的理財數字銀行」服務，另一方面以替代數據重塑信貸審批流程，以精準的數字融資方案助中小企把握「出海」機遇，以金融服務實體經濟。



他指出，作為平安集團在港的綜合金融平台之一，平安數字銀行亦肩負起集團於大灣區金融與財富領域的聯繫角色；全力善用香港的樞紐地位，深化區域金融互聯互通，以創新數字金融服務連接內地與亞太市場，為企業及個人客戶開拓更多機遇。(bn)