21/10/2026 17:50

【聚焦ＡＰＥＣ】陳茂波：APEC財長會對下一步推動更多跨境融資和跨境企業上市有幫助

《經濟通通訊社21日專訊》一連兩日的APEC財長會閉幕，財政司司長陳茂波表示，各方坦誠就宏觀經濟政策、財政政策、金融政策的協調和政策溝通，亦討論到如何互相支持基建融資以至數字基建合作，以及進一步推動亞太作為區域經濟發展等內容，又觸及到培養年輕財經人才的議題，形容內容相當豐富，並指會後發表聯合聲明的做法難得，因各經濟體有不同立場及考慮，認為對下一步推動更多跨境融資和跨境企業上市，以及本港和內地企業以及本港專業服務出海尋求商機，都有幫助。



他提及，出席的經濟體代表來港，有參觀過不同地方，留下非常正面印象，又說他們對會議的安排感到順暢和滿意，並指籌辦今次活動要有相當的人力物力，要仔細考慮，讓訪客賓至如歸，他形容本港今次籌辦會議做得不錯，讓人留下較好印象。



他提到，本港在舉辦會議和展覽方面相當成功，國際聲譽非常好，以往到訪較多是商界人士，今次就包括政界，認為對於日後再推動更多交流合作及爭取舉辦活動有好處，亦有利於日後爭取再辦其他活動，但強調要國家支持及國際組織對本港投信任票。



他指出，透過APEC財長會，可讓與會者更了解本港的一國兩制獨特地位，即時受惠的是訪客數字及他們的消費，認為活動的意義更在於外國商界及政界領袖對本港的態度及了解，亦指有向與會者介紹首個五年規劃，他有信心在過去兩日和與會者的交流中，對本港發展和經濟感到積極正面。(bn)