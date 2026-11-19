22/10/2026 11:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 團結香港基金與大新銀行發布大灣區行業發展指數，香港綜合增長8.9%

▷ 香港金融服務、貿易物流、文化體育旅遊業總分居大灣區首位

▷ 香港上半年IPO集資額2100億港元，機場三跑道系統運作

《經濟通通訊社22日專訊》團結香港基金及大新銀行有限公司聯合發布《團結香港基金-大新銀行大灣區行業發展指數2026》，《指數》今年繼續追蹤大灣區內11個城市在六個重點行業的發展表現，包括金融服務、創新及科技、文化體育及旅遊、貿易及物流、製造，以及建造及房地產。《指數》連續第三年深入分析逾120個指標及超過1300個數據點，並訪問了區內逾3000間大灣區企業。2026年大灣區綜合六個重點行業的整體增長率錄得+5.1%（去年為+7.1%），當中香港綜合增長8.9%，增幅居大灣區之首。在金融服務業方面，香港在「宏觀環境」、「投資產品」及「政策支持」等多個分項大幅領跑，總分87.3分排第一。首次公開招股(IPO)市場持續活躍，上半年集資額逾2,100億港元，按年上升92%。在貿易及物流業方面，香港繼續發揮國際貿易與航空樞紐優勢，總分81.9分排第一。隨著機場三跑道系統投入運作，加上自動駕駛與低空經濟法規逐步完善，香港國際物流樞紐地位可望再上層樓。在文化體育及旅遊方面，受惠於第十五屆全國運動會的「全運效應」帶動，香港體育與旅遊消費表現暢旺，總分78.7分排第一。*香港建造及房地產業逆市上升，深圳廣州創科、製造領跑*報告提及，在建造及房地產業方面，廣州以77.0分位居榜首，香港則在區內整體下跌的形勢下逆勢上升11.9%，增幅高居區內首位。受惠28萬名人才於各項人才計劃落戶香港，強勁的住屋需求推動本港住宅市場價量齊升，辦公室租賃市場亦隨家族辦公室及資產管理公司等機構擴充而回暖。在創新及科技業與製造業方面，深圳繼續於創科業（82.5分）及製造業（87.8分）居榜首，廣州均緊隨其後排第二。創科業方面，深圳研發投入佔GDP比例上升至6.7%，為全國大型城市之首，並由華為、中興、OPPO等龍頭企業帶動高效成果轉化；東莞摘得增長桂冠，其上市企業最新的總研發投入錄得超過一成增幅。製造業方面，AI硬件產業鏈需求爆發帶動東莞、惠州及深圳等地的先進製造企業營收顯著上升。(bn)