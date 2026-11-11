11/11/2026 17:53

《外圍焦點》英倫銀行金融政策委員會委員發表講話

《經濟通通訊社11日專訊》美國10月通脹數據高於市場預期，加上聯儲局官員釋出偏鷹派訊號，市場對聯儲局12月加息的預期升溫，美股三大指數昨日（10日）全線下跌，道指收市跌157.86點或0.3%，報52231.89點；標指跌29.01點或0.38%，報7520.93點；納指跌187.26點或0.74%，報25065.87點。港股方面，恒生指數收市報24315，跌241點或1%，成交1807億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行總裁高級顧問、零售支付基礎設施委員會(RPIB)主席Victoria Cleland將出席2026年FTT金融科技節。7:30pm，英倫銀行金融政策委員會委員Jonathan Hall在德意志銀行主辦的CF-Imperial量化金融研討會上發表講話。(wa)