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11/11/2026 18:05
美匯指數報102.485，美聯儲理事米勒支持12月最少加息0.25厘
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.485
|102.217
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.92/96
|158.86/90
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|歐元/美元
|1.1137/41
|1.1146/50
|1.1165/69
|英鎊/美元
|1.3323/27
|1.3321/25
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.8281/85
|0.8279/83
|0.8251/55
|美元/加元
|1.4219/23
|1.4212/16
|1.4189/93
|澳元/美元
|0.6863/67
|0.6871/75
|0.6865/69
|紐元/美元
|0.5584/88
|0.5594/98
|0.5603/07
|美元/人民幣
|6.6704/08
|6.6693/97
|6.6732/36
|美元/港元
|7.8452/56
|7.8453/57
|7.8453/57
*上述報價只供參考用