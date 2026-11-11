11/11/2026 08:22

【ＡＩ泡沫】Anthropic尋求集資逾900億美元，料超SpaceX成史上最大上市規模

《經濟通通訊社11日專訊》人工智能公司Anthropic計劃推進首次公開招股(IPO)，尋求透過IPO和私募配售籌集最多904億美元。根據最新披露的招股資料，公司擬以每股70至78美元發行股份，價格區間中位數為74美元，並計劃於下周確定最終發行價，隨後在納斯達克掛牌交易。



根據周二提交給美國證券交易委員會的文件，Anthropic IPO擬集資最多644億美元，將發行8.014億股。以文件所列的發行在外股份計算，如果發行價定在區間上限，Anthropic的市值將約為1萬億美元。



另擬透過私募配售集資260億美元，配售對象包括AMD、博通、Alphabet旗下谷歌等。若計入私募配售，Anthropic發行規模將超過SpaceX規模750億美元的基礎發行，成為有史以來規模最大的上市交易。



Anthropic最新招股文件亦顯示，公司第三季收入按季增長47%，達169.6億美元，反映Claude系列產品需求持續增長。不過，公司同時面臨龐大的運算基建開支及AI市場競爭等風險。



業務方面，Anthropic截至2026年10月底的年化收入約810億美元，年收入達10萬美元或以上的客戶增至11900家。不過，公司算力及基礎設施承諾開支高達約9009億美元，未來12個月到期金額約707億美元，龐大資本需求及盈利能力將成為投資者關注焦點。(kk)