11/11/2026 08:24

【外圍經濟】美國汽油價格逾三個月來首跌穿每加侖4美元

《經濟通通訊社11日專訊》美國汽油價格自7月以來首次跌穿每加侖4美元，為消費者帶來短暫喘息。美國汽車協會(AAA)數據顯示，截至11月10日，全美普通汽油平均零售價降至每加侖3.9788美元，重返4美元以下。



據GasBuddy數據，全美汽油平均價格當日約為3.96美元，按周下跌近16美仙。美國基準西德州中質原油上周亦累跌近13%，帶動零售油價回落。



油價回落主要受季節性需求轉弱、冬季配方汽油逐步取代夏季配方，以及霍爾木茲海峽油輪通行量回升、全球供應限制緩和等因素帶動。能源分析師預期，若跌勢持續，感恩節前汽油平均價格或進一步降至每加侖3.75美元。



不過，AAA指出，今年11月汽油價格仍處歷年同期高位，預料感恩節出行燃油開支將創2000年有紀錄以來同期新高。(kk)