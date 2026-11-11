11/11/2026 09:30

【ＡＩ泡沫】分析：黃仁勳是公司核心DNA，英偉達如失黃仁勳，市值恐大跌三分一

《經濟通通訊社11日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳出軌事件引發股東提出集體訴訟，聯邦調查局（FBI）亦介入調查。知名科技股多頭艾夫斯（Dan Ives）周二（10日）表示，英偉達如果失去黃仁勳，市值恐大跌三分之一。



艾夫斯在一份報告中分析稱，如果黃仁勳離任，英偉達股價或會下跌25%至30%，即跌至每股122美元左右。他指出：「黃仁勳離任不僅會改變公司的未來發展方向，還將徹底重塑人工智能（AI）GPU領域的競爭格局，無論是在美國、全球範圍內，情況都將出現劇烈變化。」



艾夫斯指出這是「關鍵人物風險」，即英偉達很大部分的價值與黃仁勳的知名度和形象綁定一起。「黃仁勳是英偉達的核心DNA，其AI的成功和雄心壯志與他繼續擔任CEO密切相關。黃仁勳是不可替代的。」他亦相信，英偉達管理團隊中沒有其他人可以無縫地接任CEO。（yc）